İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere YKS desteği 

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara olan desteğine bir yenisini daha ekledi. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla YKS sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.



BAŞVURULAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının YKS sınav ücreti desteği sağlayacak. Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Başvuru sahibinin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanıyor olması gerekiyor.



BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER



-Öğrencinin Sınav Başvuru Kayıt Belgesi

-Ödeme Dekontu

-İban Numarası (Öğrencinin anne, baba ya da vasisine ait olmalıdır.)