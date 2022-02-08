08 Şub 2022 - 16:37- Gündem G: 08 Şub 2022 - 16:39

İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere YKS desteği 

İzmit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

İzmit Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere YKS desteği  mask

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara olan desteğine bir yenisini daha ekledi. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla YKS sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.


BAŞVURULAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite çağındaki çocuklarının YKS sınav ücreti desteği sağlayacak. Başvurular Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Başvuru sahibinin İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal yardımlarından düzenli şekilde faydalanıyor olması gerekiyor. 


BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 


-Öğrencinin Sınav Başvuru Kayıt Belgesi
-Ödeme Dekontu
-İban Numarası (Öğrencinin anne, baba ya da vasisine ait olmalıdır.)
# eğitim, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Şub 2022 - 16:37 - Gündem

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