08 Şub 2022 - 16:58- Ekonomi G: 08 Şub 2022 - 17:03

Bıyıklı’ya uluslararası ziyaret

İlimizde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya yurtdışından ziyaretçi akını yaşanıyor...
Bıyıklı’ya uluslararası ziyaret mask

İlimizde yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya yurtdışından ziyaretçi akını yaşanıyor. Burkina Fasolu iş insanı Mohamed Dabo, Buyıklı’yı ziyaret ederek ‘Uluslararası İş ve İşbirliği Fuarı’ hakkında bilgi verdi.

BU FUARA 13 FİRMA KATILACAK

Aynı zamanda Altınoluk Pastaneleri’nin kurucusu olan İbrahim Bıyıklı’ya ziyaretler sürüyor. Burkina Fasolu iş insanı Mohamed Dabo Bıyıklı’yı ziyareti sırasında bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘’Uluslararası İş ve İşbirlik Fuarı’’ programının detaylarını anlattı. Türkiye- Burkina Faso ortaklığında Burkina Faso’nun Sıao Ougadougo kentinde 24-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan fuara Türkiye’den de 13 firma katılacak.

BIYIKLI DAVET ETTİ

Gerçekleştirdiği ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren iş insanı Mohamed Dabo; ‘’Değerli Türk iş insanı İbrahim Bey’e nazik ev sahipliği ve fuarımıza olan ilgisinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi. Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı ise, “Türkiye ve Burkina Faso arasındaki ticari faaliyetler açısından önemli bir adım olan bu fuara, davetleri için Burkina Fasolu iş insanı Mohamed Bey’e teşekkür ediyorum. Bu yıl Türkiye’den 13 firmanın katılacağı fuara, tüm Kocaelili iş insanlarımızı fuarı gezip, görmeleri için davet ediyorum. Seneye inşallah bu fuara en az 50 firmanın katılım sağlamasını planlıyoruz. Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sunan ve fuara olan ilgisinden ötürü, Turkiye Cumhuriyeti Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı’ya çok teşekker ederim. ’’ ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE-BURKİNA FASO DIŞ TİCARETİ

Burkina Faso’ya yönelik ihracatımız 2018 yılında 53; 2019 yılında 31; 2020 yılında ise 67 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Burkina Faso’dan ithalatı 2018 yılında 9; 2019 yılında 21; 2020 yılında ise 8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Burkina Faso’ya gerçekleştirilen ihracatımız 4’lü GTİP bazında, ilk üç ürün sırasıyla: İzole edilmiş teller ve kablolar 9,7 milyon dolar (%14,5); makarnalar ve kuskus 6,4 milyon dolar (%9,6); çimento 3 milyon dolar (%4,5) şeklindedir. Söz konusu ülkeden 2020 yılında gerçekleştirilen ithalatımızda ilk iki ürün ise: Diğer yağlı tohumlar ve meyveler 3,8 milyon dolar (%50); pamuk 1,9 milyon dolar (%25) şeklindedir.

08 Şub 2022 - 16:58 - Ekonomi

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