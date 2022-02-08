08 Şub 2022 - 17:00- Siyaset G: 08 Şub 2022 - 17:08

Akaryakıt zamlarını protesto için şoförler Gebze'de kontak kapattı

Gebze Nakliyeciler Garajı'nda 11 Şubat Cuma Günü'ne kadar kamyon ve tır şöforleri akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı.

Akaryakıt zamlarını protesto için şoförler Gebze'de kontak kapattı mask

Türkiye'nin en büyük tır ve kamyon garajı Gebze Nakliyeciler Garajı'nda akaryakıt zamlarından dolayı nakliyeciler 11 Şubat Cuma Günü'ne kadar kontak kapattı. Nakliyat İş Genel Sekreteri Erdal Kopal ve nakliyecilerin gerçekleştirdiği eyleme Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş da katılarak destek verdi.

SESİMİZİ DUYURUN

Nakliyecilerin sırtına büyük bir yük bindiğini ifade eden Nakliyat İş Genel Sekreteri Erdal Kopal, cuma gününe kadar Gebze'de kontak kapatacaklarını duyurdu. Kamyon ve tır şöforleri yaşadıkları sıkıntıları tek tek dile getirerek seslerinin duyulmasını istedi. CHP'liler tüm talepleri meclis ve kamuoyu gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

# chp, Darıca
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Şub 2022 - 17:00 - Siyaset

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