Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı

Olay, 4 Şubat Cuma Günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikası sahibi iş adamı İzzet Tanrıkulu, kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay gününe ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, İzzet Tanrıkulu'nun aracı ile ilerlediği, beyaz otomobilde bulunan şüpheli ya da şüphelilerin de onu takip ettiği kaydedildi.
Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor.
Olay, 4 Şubat Cuma Günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikası sahibi iş adamı İzzet Tanrıkulu, kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay gününe ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, İzzet Tanrıkulu'nun aracı ile ilerlediği, beyaz otomobilde bulunan şüpheli ya da şüphelilerin de onu takip ettiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.