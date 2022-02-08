08 Şub 2022 - 17:08- Asayiş G: 08 Şub 2022 - 17:10

Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı

Kocaeli'de iş adamı İzzet Tanrıkulu'nun silahlı saldırıya uğramadan önce beyaz bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı mask

Olay, 4 Şubat Cuma Günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikası sahibi iş adamı İzzet Tanrıkulu, kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay gününe ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, İzzet Tanrıkulu'nun aracı ile ilerlediği, beyaz otomobilde bulunan şüpheli ya da şüphelilerin de onu takip ettiği kaydedildi.
Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemeleri sürüyor. 
# Sokak

08 Şub 2022 - 17:08 - Asayiş

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