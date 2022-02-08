Gölcükspor, Bülent Baturman ile anlaştı

Tarihinde tam 37 yıl sonra amatör ligde oynayan Gölcükspor son maçında Karamürselspor’a uzatma anlarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Bu skorun ardından Gölcükspor’da Teknik Direktör Can Güven ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör Kocaelispor’un eski teknik direktör ve futbolcularından Bülent Baturman oldu. Baturman’ın yardımcılığını Numan Emre Bayraktaroğlu, kaleci antrenörlüğünü ise Rüstem İsmailoğlu yapacak.

EVİMİZDEKİ İLK MAĞLUBİYETTİ

Gölcükspor Basın Sözcüsü İnanç Çakıroğlu’nun kulüp adına yaptığı açıklama şu şekilde: Yeni sezonda teknik direktörlük için Can Güven ve heyeti ile anlaşmaya varmıştık. İlk yarı verilen mücadelenin karşılığını ikinci olarak aldık. Geçirdiğimiz ara kamp döneminden sonra başlayan sezonda ilk maçımızı Karamürsel ile yaptık. Çetin bir mücadele vermemize rağmen uzatmalarda yediğimiz bir golle evimizdeki ilk mağlubiyeti aldık.

OLCAY BABACAN İSTİFA ETTİ

Ortaya çıkan sonuçtan sonra yönetim kurulu olarak yeni bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu yönünde hem yönetim kurulu hem teknik heyet olarak ortak bir kanıda buluştuk. Bunun neticesinde Can Güven hocamız ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaştık. Aynı zamanda göreve geldiği günden bu yana can hıraş çalışan Genel Kaptanımız Olcay Balaban görevinden affını istedi. Gelinen sürecin kıymetli yöneticimizi yıprattığını görmemizden kaynaklı isteğini olumlu karşıladık.

GÖREVE BAŞLADILAR

Kendilerine bugüne kadarki emeği için yönetim kurulu adına teşekkür ederiz. Teknik heyet koltuğu ile ilgili varılan ortak karar neticesinde Kocaelispor’un efsanevi oyuncusu ve teknik direktörlükte de önemli bir isim olan Bülent Baturman ve ekibi ile anlaştık. Bülent hocamızın yardımcılığını Emre Numan Bayraktaroğlu, kaleci antrenörlüğünü Rüstem İsmailoğlu yapacak. Hocamız ve ekibi ile an itibari ile anlaşmış bulunmaktayız ve teknik heyetimiz mesaisine de başladı.

UZUNER VE SOFU

Bundan sonraki süreçte önümüzdeki maçlara odaklanıp olumlu sonuçlar elde etmek için uğraşacağız. Ayrıca görevinden affını isteyen Genel Kaptanımızın yerine yönetim kurulunun tavsiyesi ile dönüşümlü olarak yönetim kurulu üyemiz ve altyapı sorumlumuz Hulusi Uzuner ve transfer komitesi üyemiz Semih Sofu görevlendirilmiştir. Alınan kararların önümüzdeki süreçte Gölcükspor için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.