Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.R.B. (40) isimli şahsın kendisine ait işyerinde kaçak sigara satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde işyerinden 75 bin 900 gram kıyılmış tütün, 351 adet dolu makaron sigara ve 621 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. T.R.B. isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikata başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.