08 Şub 2022 - 21:50- Gündem G: 08 Şub 2022 - 21:54

Koca: Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 241 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca iki bilgi paylaşarak vatandaşları uyardı.
Koca: Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Şubat Salı gününün verilerine göre, 452 bin 363 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 111 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, 111 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, 241 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 82 bin 168 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN: BU İKİ BİLGİ TÜM İLLERİMİZDE HEPİMİZ İÇİN UYARICI

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır” dedi.
# sağlık

08 Şub 2022 - 21:50 - Gündem

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