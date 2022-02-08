Koca: Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Şubat Salı gününün verilerine göre, 452 bin 363 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 111 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Güncel verilere göre, 111 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, 241 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 82 bin 168 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN: BU İKİ BİLGİ TÜM İLLERİMİZDE HEPİMİZ İÇİN UYARICI
Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.