09 Şub 2022 - 09:20- Gündem G: 09 Şub 2022 - 09:50

Ovacık ve Kars’tan gelen doğal ürünler Çınar Halk Market’te İzmitlilerle buluşuyor

Yüzlerce doğal ürünü aracısız olarak vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Halk Market’te, Tunceli Ovacık’tan gelen barbunya ve kuru fasulye ile Kars’ın Susuz ilçesinden gelen kaşar peyniri ve yayla balı satışa sunulmaya başlandı
Ovacık ve Kars’tan gelen doğal ürünler Çınar Halk Market’te İzmitlilerle buluşuyor mask

İzmit Belediyesinin doğal ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunduğu Çınar Halk Market, her geçen gün ürün yelpazesini genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Çınar Halk Market raflarına Halk Süt ve Halk Yayık Tereyağı yerleştirilirken, ülkenin dört bir yanından gelen kooperatif ürünleri de satışa sunuluyor.

TUNCELİ’DEN KURU FASULYE

Tüm İzmitlileri Çınar Halk Market’e alışveriş yapmaya davet eden Çınar Halk Market Sorumlusu Savaş Şengeç, “Başta Kocaeli olmak üzere ülkemizin birçok yerindeki kooperatiflerden katkısız ve doğal ürünler alıyoruz. Tunceli Ovacık Kadın Kooperatifi’mizin katkısız, doğal ve zirai ilaç kullanmadan ürettiği barbunya ve kuru fasulyemiz de marketteki yerini aldı. 

KARS’TAN KAŞAR PEYNİRİ VE BAL

Kars’ın Susuz ilçesi Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen eski kaşar, göbek kaşarı ve hakiki yayla balı da Çınar Halk Market’te değerli vatandaşlarımızla buluşmaya başladı. Buradaki amacımız sosyal belediyecilik anlayışımız gereği katkısız ve doğal kooperatif ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmak. Et, süt ve yumurta gibi temel tüketim gıdalarını piyasanın koşullarının altına satmak” dedi.
# Kadın

09 Şub 2022 - 09:20 - Gündem

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