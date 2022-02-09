İzmit Belediyesi ile AHBAP İzmitlileri gülümsetmeye devam edecek

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri getirmeyi ve etkin bir kaynak alanı oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi, hak temelli ve şeffaf bir sosyal yardımlaşma ağıyla vatandaşın her zaman yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü dayanışma ağını genişleterek ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışan sosyal yardımlaşma ve dayanışma ağı AHBAP Derneği ile ikinci kez protokol imzaladı.

2 BİN ADET GIDA KOLİSİ BAĞIŞLANDI

İzmit Belediyesinin hak temelli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi, sosyal yardım kriterlerinin kanıta dayalı, eşit, ölçülebilir olması ve hizmetlerin alanında uzman personellerce yürütülmesi, AHBAP Derneği’nin gönül rahatlığıyla işbirliği ile bağış yapmasını sağladı. İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında, İzmit Belediyesi Gıda Bankası’na ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için AHBAP Derneği tarafından 2 bin adet gıda kolisi bağışı yapıldı.

BİNLERCE VATANDAŞIN İHTİYACI KARŞILANACAK

Ahbap Derneği’nin bağışlamış olduğu gıda kolilerinin indirilmesi sırasında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerine, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verdi. İzmit Belediyesi ile AHBAP Derneği’nin ortaklığında yürütülecek çalışmalarla sosyal yardım ölçütleri çerçevesinde belirlenen binlerce vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak.