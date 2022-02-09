Süper Amatör Lig B Grubu’nun zirve adayı takımlarından Bağdatspor kazanmaya devam ediyor. İzmit ekibi son maçında Gölcük’ten İhsaniyespor’u Emre Kurtoğlu (2), Beratcan Altınova ve Mesut Aygün’ün golleri ile 4-1 mağlup etti. Böylece puanını 28’e çıkaran Bağdatspor ilk 3 yolunda biraz daha rahatladı.
İSMAİL PENALTI KURTARDI
Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında 3 gol vardı ve Mesut Aygün’ün golü ile Bağdatspor beraberlik golünü kalesinde gördü ancak ilk yarının sonlarında Bağdat’ta Beratcan takımını öne geçirdi, ilk yarı da 2-1 Bağdat'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın kırılma anı ise 55. dakikada yaşandı. İhsaniye ekibinde kazanılan penaltıda Bağdatspor’un kalecisi İsmail Talha gole izin vermedi.
EMRE’DEN DUBLE
Kalan süre içinde zevkli ve çekişmeli geçen maçta Emre Kurtoğlu sahneye çıktı ve attığı gollerle maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti. Cumartesi günü üçüncü sıradaki Bağdatspor’un rakibi Başiskele Damlarspor olacak, Üst üste üçüncü yenilgisini alan ve 12 puanla sekizinci sırada yer alan İhsaniyespor ise aynı gün Diliskelesi’ni konuk edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.