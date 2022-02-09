09 Şub 2022 - 09:55- Gündem G: 09 Şub 2022 - 09:57

Kocaeli’nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları masaya yatırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” için çalışmalara başladı.
Kocaeli’nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları masaya yatırılacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında Kocaeli kent bütününe yönelik tüm ulaşım modları değerlendirilecek ve geleceğe yönelik projeksiyonlar güncellenecek.

TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında başladığı Kocaeli Ulaşım Ana Planını hazırlamış ve plan üzerinde 2014 yılında güncelleme yapılmıştı. Tamamlanan planın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  tramvay hattı başta olmak üzere birçok ulaşım projesini hayata geçirdi. Hazırlanan planda yeni ulaşım projelerini kapsayacak şekilde yeniden güncellenmesi için çalışma başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında sözleşme imzalanan Kaiser Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Firması ile düzenli olarak toplantılar yapılıyor.

YAPILACAK BAZI ÇALIŞMALAR

“2040 Sürdürülebilir Kocaeli Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” kapsamında Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planı model verileri güncellenecek. Proje kapsamında mevcut verilerin güncellenmesi, sürücü, yolcu, yaya, bisikletli kullanıcı anketlerinin yapılması, karayolu kenarı sürücü anketlerinin yapılması, ağır vasıta odak sayım ve sürücü anketlerinin yapılması, karayolu hız etütlerinin yapılması, minimum toplam 80 kesit noktasında 12 saat sayım yapılması, Ulaşım Ana Planı Talep Modelinin Güncellenmesi, lojistik modelin güncellenmesi, toplu taşıma ve karayolu yatırımlarının modelde yeniden test edilmesi, yeni toplu taşıma önerilerinin modelde test edilmesi, Ulaşım Ana Planı Final Raporunun Revize Edilmesi, Lojistik Master Planı Final Raporunun Revize Edilmesi ile AYGM Onay Sürecinin Takibi ve gerekli revizyonların yapılması işleri yer alıyor.

GÜNCELLEME YAPILACAK

2040 Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Ve Lojistik Ana Planı Ulaşım Modelinin Güncellenmesi işi kapsamında yol ağı, toplu taşıma ağı, durak, hat, işletme, bilet politikası, sinyal noktaları, faz planları, otopark alanları (açık-kapalı-katlı vb.), nüfus, istihdam gibi demografik verileri ile 2040 hedef yılı projeksiyon verileri de imar planlarına uygun şekilde güncellenecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

09 Şub 2022 - 09:55 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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