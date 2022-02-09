09 Şub 2022 - 09:56- Gündem G: 09 Şub 2022 - 10:02

Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi’nde Canların iftar sofrasına konuk oldu
Hürriyet, Canların iftar sofrasına konuk oldu mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, her yıl Şubat ayının ikinci haftasında 3 gün Hızır Orucu tutan Canları ilk iftarlarında yalnız bırakmadı. Başkan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatörler Ozan Aksu ile Birol Sağlam ve Meclis Üyesi Devrim Bal ile birlikte Derince Çınarlı Cemevi’nde Canlarla bir araya gelerek iftar yaptı.

LOKMALAR YENDİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi Başkan Yardımcısı Hüseyin Akbal ve Cemevi Dedesi Kurtuluş Halisdemir, Körfez Cemevi Başkanı Ziya Karadağ, Gültepe Yunus Emre Cemevi Başkanı Ali Ediz Göksu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gençlik Komisyonu Başkanı Şener Sağlam ve Hızır Orucu tutan Canların yer aldığı programda, Hızır Orucu sebebiyle hazırlanan lokmalar hep birlikte yendi. Çınarlı Cemevi Dedesi Kurtuluş Halisdemir, Hızır Orucu’nun ilk gününde iftar sofralarında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet ve beraberindekilere teşekkür etti


HÜRRİYET, “HER ZAMAN CAN CANAYIZ”

İftar öncesi Canlarla sohbet eden Başkan Hürriyet, “Değerli Canlar, davetiniz için kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Hepinizin duaları ve lokmaları inşallah Hak katında kabul olsun. Her zaman can canayız, her zaman yan yanayız. Yetki alanımız İzmit olsa bile elimizden geldiği kadar diğer ilçelerdeki Canlarla bir araya gelmeye, dayanışma göstermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

09 Şub 2022 - 09:56 - Gündem

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