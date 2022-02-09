Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 157 santimetre ölçüldü.
Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.