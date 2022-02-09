Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 157 santimetre ölçüldü.

Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.