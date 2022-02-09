421 bina yıkıldı, hafriyat kaldırılmaya başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kent tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit Mahallesinde yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı. %98 anlaşma oranına sahip Kentsel Dönüşüm Projesinde 421 binanın yıkımı gerçekleştirilirken hafriyat kaldırma işlemlerine başlandı.

HAFRİYAT KALDIRILMAYA BAŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Cedit’te yıkım işlemlerine sona yaklaşıldı. Kentsel dönüşümde uzlaşma oranında Türkiye rekorunun yaşandığı Cedit’te şu ana kadar 421 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bölgede hafriyat kaldırma işlemleri başladı.

%98 UZLAŞMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde taraflar arasında uzlaşma oranında bir Türkiye rekoru elde edildi. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle %98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en yüksek oran olarak gösteriliyor.