Yuvam İzmit’te istinat duvarı yıkıldı

İzmit Yuvam Akarca 4, bölgede, yağmurun etkisiyle çöken İstinat duvarı, bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Emekli evinin hemen arka kısmında Büyük bir gürültüyle çöken duvar şans eseri ölüm yada yaralanmaya sebebiyet vermedi. Duvarın çöktüğü alanda otomobil bulunmaması da maddi hasar oluşmasına engel oldu. Yetkililer çöken duvarın enkazını kaldırırken vatandaşlar benzer olayların yaşanmasından duydukları endişeyi dile getirdiler.