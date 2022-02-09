09 Şub 2022 - 11:13- Asayiş G: 09 Şub 2022 - 11:16

Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı

Kocaeli'de bir otomobil sel sularının ortasında kaldı. Sürücü otomobili terk ederken, sular içinde kalan araç ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 41 AEK 820 plakalı otomobil, yoğun yağış sebebiyle yol üzerinde biriken sel sularının içinde kaldı. Araç ciddi derecede su almaya başlayınca sürücü E.Y. araçtan çıkarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının yapıldığı sırada yol, yeni bir olumsuzluğun yaşanmaması için trafiğe kapatıldı. Araç, uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı. Öte yandan, su altında kalan araç bir vatandaşın kameralarına anbean yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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09 Şub 2022 - 11:13 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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