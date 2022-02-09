09 Şub 2022 - 11:31- Gündem G: 09 Şub 2022 - 11:33

Bulut: İşyerlerinin elektrik faturalarına da düzenleme bekliyoruz 
Bulut: İşyerlerinin elektrik faturalarına da düzenleme bekliyoruz  mask

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, elektrik zamlarından olumsuz etkilenen iş yerlerinin faturalarına da düzenleme beklediklerini ifade ederek, “Elektrik tarifelerine yapılan zam kabul edilebilir sınırları aşmaktadır” dedi

‘KABUL EDİLEBİLİR SINIRLARI AŞTI’

KOTO Başkanı Necmi Bulut, elektrik zammı ve işyerlerine gelen faturalarla ilgili açıklama yaptı. Hane elektrik faturalarına yapılacak düzenlemeye, ivedilikle işyerlerinin de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Bulut, zamların kabul edilebilir sınırı aştığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi; “Pandemi ile birlikte dünya genelinde yaşanan ekonomik daralma ülkemizde etkilerini göstermeye devam etmektedir. Zaten ekonomik olarak zor durumda olan tüccar, sanayici ve esnafımız enerjiye yapılan zamlarla daha büyük sorunlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bilindiği üzere tüm dünyada parasal genişleme kaynaklı yaşanan enflasyonist baskının etkisiyle birçok kalemde (akaryakıt, hammadde, lojistik, navlun, işçi ücretleri vb.) önemli artışlar yaşanmaktadır. Dünyada da enerji fiyatları artışlarıyla beraber,ülkemizdeki döviz fiyatlarının da ki dalgalanmada elektrik fiyatlarını arttırıcı unsur olmuştur. Sahip olduğu sınırlı finansman kaynağını yönetmekte zorlanan işletmelerimiz için elektrik tarifelerine yapılan zam kabul edilebilir sınırları aşmaktadır.

‘EKONOMİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEHDİT EDİYOR’

İmalattan hizmet sektörüne kadar tüm sektörlerde zamlı elektrik faturalarının kabul edilemez boyuta gelmesi nedeniyle çok sayıda firmanın elektrik maliyetlerini karşılayamadığına şahit oluyoruz. Ölçek fark etmeksizin tüm işletmeleri derinden etkileyen enerji zamları, oluşturduğu maliyet baskısı ile ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bir işletmenin en büyük maliyet kalemine dönüşen elektrik faturaları tüketici fiyatlarına yansımaya başlayacak ve fiyatlar genel düzeyinde beklentilerin üzerinde bir artışa sebep olacaktır. Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacaktır.

‘VERGİ ALACAKLARINDAN VAZGEÇİLMELİ’

En küçük işletme bile neredeyse 1000 kiloWattsaat elektrik tüketirken kademeli tarifede işletmelerimiz için daha yüksek sınır belirlenmeli, kamu tarafından katma değer vergisi alacaklarından vazgeçilmeli ve bazı işletme maliyetleri sübvanse edilmelidir. Bununla birlikte Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması kapsamında küresel emisyonların 2030'a kadar en az yüzde 50 azaltılması ve 2050'de net sıfır emisyon ekonomiye ulaşılması amaçlanmaktadır.  Paris Anlaşması gereği ülkemizde işletmelerin özellikle enerji alanında yatırım yapması kaçınılmazdır.  İlgili Bakanlıklar tarafından yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen işletmelere yönelik teşvikler verilmesi önem arz etmektedir. Tablo bu kadar netken; devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla gerekli tedbirleri alarak enerji maliyetleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri ve revizeleri yapacağına, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları destekleyeceğine ve özendireceğine inanıyoruz.” 

09 Şub 2022 - 11:31 - Gündem

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