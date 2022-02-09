İzmit Belediyesinden Yeşilova’da temizlik harekatı 

Kentin bütün bölgelerinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgelerinden biri olan Yeşilova Mahallesi’nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tüm gün boyunca devam eden temizlik çalışmalarıyla bölgedeki cadde ve sokakları temizleyen ekipler, mahalleyi çok daha şık ve temiz bir hale getirdi.
BÖLGEDE DETAYLI TEMİZLİK
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasında; 2 yıkama ve 2 süpürge aracı, 1 JCB ve 1 üstü açık temizlik aracının yanı sıra 20 süpürgeci personel görev yaptı. Bölgede yapılan çalışmalara eşlik eden Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz yapılan çalışmalardan dolayı, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.