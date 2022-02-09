09 Şub 2022 - 11:33- Gündem G: 09 Şub 2022 - 11:35

İzmit Belediyesinden Yeşilova’da temizlik harekatı 

Temizlik çalışmalarına mahalle mahalle tam gaz devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri genel temizlik çalışması ile bölgeyi pırıl pırıl yaptı
İzmit Belediyesinden Yeşilova’da temizlik harekatı  mask

Kentin bütün bölgelerinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgelerinden biri olan Yeşilova Mahallesi’nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tüm gün boyunca devam eden temizlik çalışmalarıyla bölgedeki cadde ve sokakları temizleyen ekipler, mahalleyi çok daha şık ve temiz bir hale getirdi.

BÖLGEDE DETAYLI TEMİZLİK

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasında; 2 yıkama ve 2 süpürge aracı, 1 JCB ve 1 üstü açık temizlik aracının yanı sıra 20 süpürgeci personel görev yaptı. Bölgede yapılan çalışmalara eşlik eden Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz yapılan çalışmalardan dolayı, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
# İzmit belediyesi

09 Şub 2022 - 11:33 - Gündem

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