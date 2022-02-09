İzmit Belediyesinden Yeşilova’da temizlik harekatı 

Kentin bütün bölgelerinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgelerinden biri olan Yeşilova Mahallesi’nde genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tüm gün boyunca devam eden temizlik çalışmalarıyla bölgedeki cadde ve sokakları temizleyen ekipler, mahalleyi çok daha şık ve temiz bir hale getirdi.

BÖLGEDE DETAYLI TEMİZLİK

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasında; 2 yıkama ve 2 süpürge aracı, 1 JCB ve 1 üstü açık temizlik aracının yanı sıra 20 süpürgeci personel görev yaptı. Bölgede yapılan çalışmalara eşlik eden Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz yapılan çalışmalardan dolayı, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.