TFF’den aşı kartı açıklaması

TFF, aşı kartı uygulaması ile ilgili açıklama yayınladı. Buna göre Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig, Kadın ve Gelişim Ligleri müsabakalarının aksi bildirilene kadar aşılarını tamamlamamış olan futbolcu, teknik kadro ve idari personel için HES Kodu sorgulaması sonucu “RİSKSİZ” olması şartıyla oynatılmasına karar verildi. Aşılarını tamamlayanlar için 180 günü geçirmedikleri takdirde aşı kartı uygulaması aynen devam edecek.