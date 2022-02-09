Bu hafta sonu 3 maçta değişiklik var

Futbol İl Temsilciliği bu hafta sonu 3 maçta değişiklik yapılacağını duyurdu. Buna göre, cumartesi günü Acısu Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Kartepe Belediye - Gölcük Asarköy U-18 maçı aynı gün ve aynı statta saat 18.00’de başlayacak. Yine cumartesi günü Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Anadolu 1071 - Karamürselspor U-16 maçı, Anadolu 1071 - Arslanbey GB Spor olarak revize edildi. 14 Şubat Pazartesi günü ise Cephanelik Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Kocaeli 61 FK - İzmit Malta Spor U-18 maçının saati 19.00 olarak revize edildi.