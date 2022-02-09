Darıca'da 5 katlı bina mahkemeden satılık

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Darıca Ş.Mahallesi 2367 Ada, 14 Parsel sayılı üzerinde Bodrum kat,zemin kat ve üç normal kattan oluşan beş katlı bina bulunmaktadır.

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