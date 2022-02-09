Enerji Bakanı Dönmez'den elektrik faturası açıklaması

Yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları yurt genelinde büyük tepkilere neden olurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den açıklama geldi. Basın mensuplarının soruları üzerine Dönmez, “Esnaf, küçük işletmeleri, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor” dedi.
Dönmez, “Farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekiplerimiz çalışıyor, bitince açıklayacağız” ifadelerini kullandı.
İRAN’DAN GAZ AKIŞI TAM KAPASİTEDE DEĞİL
Doğalgaz ve elektrikte önceki haftalarda yaşanan arz sorununa dair de konuşan Dönmez, “Azerbaycan şubat başı itibarıyla günlük 4-5 milyon metreküplük ilave doğalgaz akışı sağladı. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belirli oranda akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayi kısıtlamalarını dün itibarıyla kaldırmış oldu. Şu an hiçbir alanda elektrik ve doğalgaz kısıtlaması yok” dedi.
Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada uzun süre elektrik verilemeyen Isparta’daki son durumla ilgili de bilgi veren Dönmez, “Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Katirci - Sen git bıyıklarını badem yağı sur .badem bıyıklı
İzmi̇tli̇ - BİZİ OYALAYANLARIN HEPSİNİN ALLAH BELASINI VERSİN.
NURİ A... - milletin gazını alma oyalama taktiği bişicik olmaz yer bu millet
Eski Akpli - Ülkenin geldiği duruma bak. Neredennnnn nereye...
erol demirbek TÜRK - bay bakan , emekliler % 70 indirimli ödesinler ( % 30 unu ödesinler) yazık günah değil mi insanlara % 25 zam verip % 150 -180 zam geçirdiniz . aklınızı başınıza alın . bu halkın evlatları bu devlete vergi vererek o işleri yaptılar bırak suriyeli afrikalı beslemeyi bırak müteahhitlerin vergisini silmeyi . sonu iyi olmayacak gibi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.