09 Şub 2022 - 13:40- Gündem G: 09 Şub 2022 - 13:43

Büyükşehir Meclisi’nde en önemli gündem İzmit Körfezi temizliği!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında birçok önemli madde gündeme gelecek. Mecliste, İzmit Körfezi’nde dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/bertaraf işinin ortak proje kapsamında Büyükşehir ile iki bakanlık arasında protokol yapılması için başkanlık makamına yetki verilmesi gündeme gelecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükşehir Meclisi’nde en önemli gündem İzmit Körfezi temizliği! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yarın Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 15.00’te başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında toplanması beklenen mecliste 94 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak.

ÜNİVERSİTEYE YAPILAN TAHSİS KALDIRILACAK

Mecliste, Başiskele Döngel Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Kültür Merkezi içerisinde düğün salonu ve sosyal tesisin Antikkapı Turizm İşletmecilik ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye yapılan işletme devrinin iptal edilip kültür merkezinin birinci katının tamamının Başiskele Belediyesi’ne tahsisi gündeme gelecek.  2021 yılının Eylül ayında yapılan meclis toplantısına Kocaeli Üniversitesi’ne tahsisi uzatılan SEKA Mekanik Atölyesi binası SEKA Kültür Havzası Projesi kapsamında üniversiteye yapılan tahsis kaldırılacak.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE İHALE GÖRÜŞÜLECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu İle Ulaşım Komisyonu’nun Kocaeli Batı (Gebze-Darıcaçayırova- Dilovası), Kocaeli Güney (Karamürsel-Gölcük-Başiskele) ve Kocaeli Kuzey (Kandıra) toplu taşıma sisteminin işletme modellerinin belirlenmesi, bölgedeki toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi ile ilgili raporu mecliste gündeme gelecek. Edinilen bilgilere göre söz konusu karar dairesine iade edilmesi mecliste görüşülecek.

SOLAKLAR KAVŞAĞI PROJESİ PLANLARA İŞLENECEK

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, G24.a çevre düzeni, G24.a4, G24.a.21.c-21-d nazım imar planı paftaları dahilinde Asım Kibar OSB İlave Alanının meri imar planlarına aktarılmasına ilişkin çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova ve Karadenizliler Mahalleleri içerisinde "Yeşilova Solaklar Kavşağı Karayolu Projesinin" meri planlara aktarılması amacıyla hazırlanan imar değişikliği raporu da gündeme gelecek. Projenin imar planlarına işlenmesi ile birlikte ihale hazırlıkları için çalışma başlayacak.

CEDİT’TE KURTARMA KAZISI YAPILACAK

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, İlimtepe, Hacıosman, Yeni Yalı, Esentepe, Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, Demirciler Pig - Adapazarı Pig Arası DGİBH ve Pazarcık Karadeniz-Ereğli Doğal Gaz İletim Boru Hattı (DGİBH)'nın koruma bandı genişliklerinin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi kapsamında Körfez Devlet Hastanesi'ne yapılacak olan ek binanın yüksek gerilim hattının altında planlanması ile ilgili muhalefet şerhi bekleniyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Cedit Mahallesi’nde tescilli su kanalı kalıntısı ve çevresinde Kocaeli KVKBK’nin kararı gereği Kocaeli Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısı yapılması için Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Büyükşehir arasında ortak proje yapılmasını içeren işbirliği protokolünün imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi gündeme gelecek.

GÜRÜLTÜ HARİTALARI REVİZE EDİLECEK

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir arasında ortak proje yapılmasını içeren işbirliği protokolünün imzalanması için Başkanlık makamına yetki verilmesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, “Kocaeli İli Stratejik Gürültü Haritalarının ve Eylem Planlarının Revize edilmesi Hizmet İşini” ihalesinin yapılması ile ilgili teklifi ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda oluşan 110 milyon TL bütçe fazlasının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bütçesine aktarılması ile ilgili teklifi mecliste gündeme gelecek.

İZMİT KÖRFEZ’İNDE DİP TEMİZLİĞİ İÇİN YETKİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlik, Susuzlaştırma ve Bertaraf Projesi Fizibilite Raporu” ile belirtilen alanda dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/bertaraf işinin ortak proje kapsamında Büyükşehir ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi mecliste görüşülecek. Edinilen bilgilere göre Outlet Center, Emex Otel, Galericileri Sitesi, Lastik-İş Sosyal tesislerinin arkasında kalan alanda yapılacak olan çalışmanın maliyeti 1 milyar TL olacak.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA TOPLU TAŞIMA YETKİSİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli sınırlarında toplu taşıma hizmeti verilen hatlarda, toplu hizmet yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılması, gelir desteği ödemesinde usul ve esasların belirlenmesi ve belirlenen hususlarla ilgili protokol yapma yetkisinin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na verilmesi de mecliste görüşülecek gündem maddeleri arasında.

# sağlık, İzmit belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Başiskele, Körfez Belediyesi

09 Şub 2022 - 13:40 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet Kurt - Hala sanayi atıkları kimyasal atıklar körfeze dökülürken sizler sadece konuşun hangi işiniz doğru ki.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Şubat 14:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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