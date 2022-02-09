Alevilere ağır hakaret eden kişinin Kocaeli'de oturduğu ortaya çıktı!

Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti. Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevilere yönelik ağıza alınmayacak küfürler etti. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi. Yakup Tilki’nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Yakup Tilki Tutuklansın etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.

KÖRFEZ’DE OTURUYOR

Alevilere ettiği küfürler ile sosyal medyada ülke gündemine oturan Yakup Tilki’nin Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenildi. CHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Erkan Uygun, şahsın Körfez’de ikamet ettiğini ifade ederek savcıları göreve çağırdı. Uygun yaptığı açıklamada, “Alevilere ağır hakaretler içeren küfürler eden Körfez ilçesinde oturduğu söylenen Yakup Tilki adlı vatandaş hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Körfez Kaymakamımız bu kişi hakkında tahkikat yapacağını söyledi. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Aramalarını hızlandıran emniyet ekipleri Yakup Tilki’yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Yakup Tilki Hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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