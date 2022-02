Tugay Adak ölüm yıldönümünde anıldı

2014 yılı yerel seçimlerinde parti bayrağını direğe asarken düşen ve bir gözünde görme yeteneğini kaybeden Tugay Adak, genel başkanın ziyareti ve ardından yaptığı “Bu gencimize sahip çıkın” talimatına rağmen aradan geçen 7 yılda herhangi bir işe yerleştirilmemiş, Meclis üyesi olmasına rağmen uzun süre ekonomik sıkıntılar yaşayan Adak, geçtiğimiz yıl İzmit’te bir üst geçitten kendisini aşağıya bırakarak ağır yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tugay Adak için CHP Kartepe Gençlik Örgütü ve CHP Kocaeli Gençlik Örgütü tarafından dün akşam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen anma programına Tugay Adak’ın ailesi, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve yönetimi, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi, İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Saadet Partisi Kartepe İlçe Başkanı İbrahim Ethem Akbuğa, DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emre Erhan, MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek, YRP Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP PM Üyesi Sevgi Kılıç, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri Caner Arduç, Görkem Yıldırım, Utku Caner Çaykara, Ozan Işık ve Seda Bozdağ, CHP Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Av. Zeki Karakadılar ve yönetimi, CHP Kadın Kolları Kocaeli İl Başkanı Songül Kaya, CHP Gençlik Kolları Bursa İl Başkanı Fatih Yalçın Yazıcı, CHP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Tolga Turgut, CHP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları eski İl Başkanı Emre Andız, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Başkanı Kadir Keskin ve yönetimi, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Ayla Demir ve yönetimi, muhtarlar, İYİ Parti Gençlik Kolları Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Mutlu Sarı, partililer ve Adak’ın birlikte görev yaptığı Kartepe Belediyesi Meclis Üyeleri katılım sağladı.

“OĞLUNLA GURUR DUY”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreninde programın açılış konuşmasını yapan CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Tugay’la 15 yıllık bir mazimiz, 15 yıllık abla kardeşliğimiz, 15 yıllık bir emek mücadelemiz var. Çok zor bir konuşma benim için. Tugay birimiz için kardeş, birimiz için evlat, birimiz için yol arkadaşıydı. Azime teyzem oğlunla gurur duy. Hepimiz için çok kıymetliydi. Biz ondan razıydık, umarım o da bizden razıdır. Dualarımızın kabul olması dileğiyle” dedi.

“UMARIM BU OLAYDAN DERS ALINIR”

Merttürk’ün ardından konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “ Cümleler insanın boğazına düğümleniyor. Bugün Tugay’ı anmak, onu unutmamak için buradayız. Biz bir aileyiz. Farklı görüşte olsak da biz Kartepeliyiz. Tugay kardeşimiz çok düzgün, saygıdeğer bir kardeşimizdi. Ben onunla çalışmaktan gurur duydum. O bizim ailemizin bir ferdiydi. Bugün Tugay’ı analım. Hepimiz Tugay’ın anılarını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. CHP İlçe Başkanlığına, bu güzel heyeti buraya topladığı için, beni de davet ettiği için teşekkür ediyorum. Rahmetle anıyor saygılar diliyorum” ifadelerinde bulundu. CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Zeki Karakadılar ise “Bugün bu kürsüden söylenecek çok söz var ama bugün Tugay’ın anısına sadece onu yad edeceğiz. Bizler bu görevlerde geçiciyiz. Buradan tüm yol arkadaşlarıma diyorum ki Tugay’ı unutmayın unutturmayın. Umarım bu olaydan ders alınır ve bundan sonrada bu tür şeylerin yaşanmaması için bunun bilinciyle hareket ederler. Azime annem, Tugay yok ama kardeşleri hep sizlerin yanında” dedi.

“HARUN AĞABEYLERİ HER ZAMAN YANLARINDA”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “ Bizler için gerçekten zor bir gün zor bir konuşma. Bugün burada hiçbirimizin siyasi bir söylem söylemek gibi derdi yok. Ben il başkanlığı yaptığım sürece tüm gençliğin, sorunlarının çözümü noktasında da her zaman yanlarında olacağıma söz veriyorum. Tugay’ın kendi arkadaşları da gençlik örgütleri de bizler için çok önemli. Bizler CHP Kocaeli İl Örgütü olarak gençlere her zaman sahip çıkacağımızı bilmenizi istiyorum. Gençler şunu bilmeli ki Harun ağabeyleri her zaman gençlerin yanında olmaya da devam edecek” ifadelerinde bulunurken CHP PM Üyesi Sevgi Kılıç, “Böylesi acılı günlerde konuşmak en zoru. Tugay gözünü kaybettiğinde bayrağı daha yukarı asmak için en yukarı çıkacağım demişti. Gençlik örgütlerindeki tüm kardeşlerimiz gibi emek vermişti. Buradan anne ve babamıza da söz veriyorum Tugay’ı hafızamızda yüreğimizde yaşatacağız” diye konuştu.

“BU UĞURDA BEDEL ÖDEYEN ARKADAŞLARIMIZ OLUYOR”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Bugün bir konuşma hazırlamadım Tugay’ı anlatmak için gönlümden ne geçiyorsa onu söyleyeyim dedim. Ama geldiğimde gördüm ki Belediye başkanımız, tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanları buraya gelmişler ve bu birlikteliği sağladığı için zaten Tugay’ın ne önemli ve ne kadar güzel bir insan olduğunu anlatmak başka üzerine bir söz söylemeye gerek yok. Ben Kocaeli’ye ilk geldiğim günü hatırlıyorum bir parti görevi için gelmiştim. Pek çok ile bir parti görevi için gittim. Bunu şundan söylüyorum. Biz bir aile oluyoruz. Türkiye’nin her yerinden pek çok arkadaşla tanışıyor kardeş oluyoruz. Bu gençlik örgütlerinin birer parçası olarak yoldaşlık yapıyoruz. Ama bu uğurda bedel ödeyen arkadaşlarımız oluyor. Onların anısını da Gençlik Örgütlerinin Genel Başkanı olarak üzerimde bir sorumluluk olarak taşıyorum. Tugay için söyleyecek iki sözüm olabilir. Birincisi onun hayalindeki Türkiye’yi kurmak için üzerime ne düşüyorsa bütün arkadaşlarımızla birlikte yapacağız ve bir yandan da o iktidarı o güzel günleri kurduğumuzda Tugay’ı bu hale düşürenleri asla unutmayacağız” dedi.

SLAYT GÖSTERİMİ

Konuşmaların bitiminde Tugay Adak’ın bebekliğinden itibaren vefatına kadar geçen süre içerisindeki fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterimi gerçekleşti. Slayt gösteriminin ardından Kuran-ı Kerim okunarak Tugay Adak için dua edildi.