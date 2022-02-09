Lastik-İş’te ilk görüşmeler yarın başlıyor!

Genel merkezi Kocaeli’de bulunan Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli ve Prometeon toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki yarın gerçekleştirilecek. Yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren Brisa, Pirelli ve Prometeon ile yapılacak ilk toplantı saat 11.00’de Lastik-İş Sendikası’na ait Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirilecek. Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikaları ile ise 18 Şubat’ta ilk görüşmeler yapılacak.

YÜZDE 50 ZAM İSTENİYOR

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı Ocak ayının sonunda yaptığı basın toplantısında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin detayını paylaşmış, ilk 6 ay için yüzde 50 zam talepleri istediklerini belirtmişti. Sarı, talepleriyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “İlk 6 ay yüzde 50, İkinci 6 ay enflasyon oranı artı 4,45 ve bin lira olacak, üçüncü 6 ay enflasyon oranı artı 5,56 ve bin lira, dördüncü 6 ay enflasyon artı 6,67 ve bin lira artış talebimiz var. Ayrıca yıllık izin, bayram ve yakacak ücretlerinde yüzde 79, yemek yardımında yüzde 107, ölüm yardımında yüzde 91, doğum yardımında yüzde 83, öğrenim yardımı yüzde 80 oranlarında taleplerimiz var. Destek işçisi için ise birinci altı ay yüzde 50 artı saat ücreti, ikinci altı ay enflasyon artı 4,45 ve bin lira, üçüncü 6 ay enflasyon artı 5,56 ve 1250 lira, dördüncü 6 ay ise enflasyon artı 6,67 ve 1500 lira artış talep ediyoruz.”