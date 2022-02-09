09 Şub 2022 - 14:15- Gündem G: 09 Şub 2022 - 14:20

Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 10 bini aşkın kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve teknoloji kenti Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 13,5 milyar lira öngörülen 425 yatırım projesi geçen yıl teşvik kapsamına alındı.
Kocaeli'de teşvikli yatırımlarla 10 bini aşkın kişiye iş kapısı açılacak mask

Avrupa pazarına yakınlığı ve gelişmiş lojistik altyapısıyla sanayi yatırımlarında cazibe merkezi olan Kocaeli, 2021'de en fazla yeni yatırım başvurusu yapılan illerden biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için geçen yıl düzenlenen teşvik belgesi sayısı 2020'ye göre yüzde 11 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 425 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. 2020'de Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için 381 teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 41'i yabancı sermayeli projeler oldu. Bu projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 2 milyar 906 milyon lira olarak hesaplandı.

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 13 milyar 532 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında, kentte 10 bin 121 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

SANAYİ YATIRIMLARI BAŞI ÇEKTİ

Teşviğe bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 88'ini imalat sanayi yatırımları kapsadı. Teşvik alan 373 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 9 milyar 958 milyon lira oldu. Bunun 5 milyar 228 milyon liralık kısmını komple yeni, 4 milyar 141 milyon lirasını da tevsi yatırımlar oluşturdu.

Hizmet sektöründe 35, enerjide 13, tarımda ise 4 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

TAMAMLANAN PROJELERLE 2 BİN 791 KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Ayrıca, Bakanlık tarafından 2021'de Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 64 projeye tamamlama vizesi verildi. Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 19'unu "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu. Sabit yatırım tutarı 2 milyar 174 milyon 129 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 2 bin 791 kişi iş sahibi oldu.

09 Şub 2022 - 14:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.571.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden Dünya Kanser Günü farkındalık eğitimleri mask
İzmit Belediyesinden Dünya Kanser Günü farkındalık eğitimleri
KÖGYAR-DER ve Karslılar eğitimde iş birliği yapacak mask
KÖGYAR-DER ve Karslılar eğitimde iş birliği yapacak
İzmit Belediyesinden yıkılan istinat duvarına anında müdahale  mask
İzmit Belediyesinden yıkılan istinat duvarına anında müdahale 
Hüdaverdi Bitik yaşamını yitirdi mask
Hüdaverdi Bitik yaşamını yitirdi
Park yaptırılacak mask
Park yaptırılacak
Kartepe'de 3+1 140 m² daire icradan satılık mask
Kartepe'de 3+1 140 m² daire icradan satılık
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL