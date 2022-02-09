GSM operatöründen 50 akü çalındı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de GSM operatörü ve internet altyapı sağlayıcısı firmasına ait kabinlerden aküleri çalan şüpheli, ya da şüpheliler kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan akülerin İstanbul Sultangazi’de bulunan bir iş yerinde satıldığı ve şahısların İstanbul’dan gelerek Kocaeli’de hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri emniyette alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan akü çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklanırken aküleri satın alan şüpheli ise serbest kaldı. Polis ekipleri çalınan yaklaşık 50 aküyü ise GSM firmasına teslim etti.