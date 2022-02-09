15 yaşındaki Elif Sude kalbine yenildi

Derince Yenikent Mahallesi Gizem Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi İsmail ve devlet memuru Gülay Eymur çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve Yenikent Anadolu Lisesi 1. Sınıf öğrencisi Elif Sude Eymur (15) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Eymur’un cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.