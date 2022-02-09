Ölüm rampasındaki feci kazanın detayları ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre İzmit Gazanfer Bilge Bulvarından Santral Kavşağına seyir halinde olan Murat Sönmez (51) idaresindeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Kaldırıma çarparak havalanan otomobil, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olan aile sağlığı merkezinin duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçtan fırlayan Murat Sönmez’i sağlık merkezinin içinde ağır yaralı halde buldu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Araçta sıkışan 50 yaşındaki eşi Neriman Pamuk Sönmez’in ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan 16 yaşındaki kızları Nazlı Sönmez ise sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Sönmez daha sonra Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Acı haberi alan Sönmez ailesinin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kurtarıcı ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

NAZLI’YI MR RANDEVUSUNA GÖTÜRMÜŞLERDİ

İzmit Sanayi Mahallesinde oturan ve bir mobilya firmasında çalışan Murat Sönmez’in, kızı Nazlı Sönmez için aldıkları MR randevusuna götürdükleri, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde çekilen MR sonrası eve dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. 4 çocuk sahibi olan sönmez çiftinin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan 16 yaşındaki kızlarının tedavisi ise devam ediyor. Ayrıca Sönmez çiftinin cenazesinin Perşembe günü İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.