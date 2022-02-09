İzmit Belediyesinden Dünya Kanser Günü farkındalık eğitimleri

İzmit Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor. Belsa Plaza B blokta başlatılan eğitimler KETEM bünyesinde görev yapan eğitim hemşireleri Betül Özdemir ve Filiz Deringöl tarafından veriliyor. Eğitimde kadınları en çok tedirgin eden hastalıklardan biri olarak bilinen meme kanseri konusu ele alındı.
EĞİTİMLER ŞUBAT AYI BOYUNCA SÜRECEK
İzmit Belediyesi Belsa Plaza B blok’ta başlatılan eğitimlere İZMEK kursiyerleri katıldı. Eğitimde erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, meme kanseri teşhisinin hastanın kendisi tarafından da basit yollarla yapılabileceği anlatıldı. "Her ay 10 dakikanızı ayırarak kendi kendinize meme muayenesi yapmanız mümkündür" diyen eğitmenler, uygulanacak yöntem hakkında da kursiyerlere ayrıntılı bilgi verdi. Kadınları, bu ciddi ama erken teşhisle önlenebilen hastalık hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi, eğitimlere Şubat ayı boyunca devam edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.