İzmit Belediyesinden Dünya Kanser Günü farkındalık eğitimleri

İzmit Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracılığıyla bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyor. Belsa Plaza B blokta başlatılan eğitimler KETEM bünyesinde görev yapan eğitim hemşireleri Betül Özdemir ve Filiz Deringöl tarafından veriliyor. Eğitimde kadınları en çok tedirgin eden hastalıklardan biri olarak bilinen meme kanseri konusu ele alındı.

EĞİTİMLER ŞUBAT AYI BOYUNCA SÜRECEK

İzmit Belediyesi Belsa Plaza B blok’ta başlatılan eğitimlere İZMEK kursiyerleri katıldı. Eğitimde erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, meme kanseri teşhisinin hastanın kendisi tarafından da basit yollarla yapılabileceği anlatıldı. "Her ay 10 dakikanızı ayırarak kendi kendinize meme muayenesi yapmanız mümkündür" diyen eğitmenler, uygulanacak yöntem hakkında da kursiyerlere ayrıntılı bilgi verdi. Kadınları, bu ciddi ama erken teşhisle önlenebilen hastalık hakkında bilinçlendirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi, eğitimlere Şubat ayı boyunca devam edecek.