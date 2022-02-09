09 Şub 2022 - 15:09- Gündem G: 09 Şub 2022 - 15:12

3 çocuk annesi koronavirüse yenildi
3 çocuk annesi koronavirüse yenildi mask

Kartepe Derbent Mahallesi Akçay Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli tahsildar merhum İdris Subaşı‘nın eşi Nazlı Subaşı (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nazlı Subaşı’nın cenazesi Şirinsulhiye Aşaki Mezarlıkta toprağa verildi.
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09 Şub 2022 - 15:09 - Gündem

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