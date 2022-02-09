09 Şub 2022 - 15:13- Spor G: 09 Şub 2022 - 15:15

Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz! mask
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Kış transfer dönemi önceki akşam sona erdi. Kocaelispor bu süreçte Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte kadrosuna Kolovos, Berkay Dabanlı, Rasheed, Kerem Can, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya ve son olarak Babacar Gueye’yi renklerine bağladı. Gueye ile birlikte aktif şekilde antrenmana katılan futbolcu sayısı 27’ye çıktı.

OLSUN ARTIK

Boluspor maçında iyi futbolunu skora yansıtamayan Kocaelispor’da düşme riski devam ederken, cumartesi günkü Balıkesirspor maçı ile birlikte galibiyet serisinin başlaması hedefleniyor. Kerem Can, Diogo, Mazlum ve Benhur’un cezaları sona erdi. Bu futbolcuların Balıkesirspor maçının kadrosunda yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor.

DINO ÜLKESİNDE NE YAPTI!

İyileşme süreci devam eden Dino, Musa Nizam ve Hasan Hatipoğlu’nun da bir an önce formalarına kavuşması bekleniyor. 2021 Kasım’da sakatlanan ve ülkesinde doğru düzgün çalışmayan Dino, Ankaragücü maçında panikten ötürü sahaya ikinci yarının başında  atıldı ancak 2 patlama koşusu sonrası yine eski bölgesinden sakatlandı. Dino takımla birlikte çalışmalara başlasa da tam olarak hazır değil. Öte yandan yeni sağlık ekibinin sıkı ve disiplinli çalışmalarına futbolcuların da saygı göstermesi şart.

HASAN HATİPOĞLU ÖRNEĞİ

Sağlık ekibinin, iyileşme sürecindeki futbolcularla yaptığı dönüş çalışmalarında yeşil siyahlı futbolcuların başına buyruk hareket etmemesi ve sahaya en kısa sürede dönmesi gerekiyor. Antalya kampında iyice zayıflayan, günde çift antrenman yapan ve temposuna yavaş yavaş kavuşan Hasan Hatipoğlu’nun bu çalışkanlığı ise örnek olacak türden. Boluspor maçında oyundan çıkan Korcan’da her hangi bir sorun yok. Musa Nizam’ın ise bu haftada bekleyeceği, 19 Şubat’taki Tuzlaspor maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.

KOCAELİSPOR’UN GÜNCEL KADROSU

1.      ALPAY ÇELEBİ (Beşiktaş’tan kiralık)

2.      ATİLA TURAN

3.      BENHUR KESER

4.      BABACAR GUEYE

5.      BERKAY DABANLI

6.      DENİZALP ÖZDEMİR

7.      DINO NDLOVU

8.      DIOGO ÖZÇAKMAK

9.      DİMİTRİS KOLOVOS

10.  DOĞUKAN KAYA

11.  GEORGES MANDJECK

12.  HASAN HATİPOĞLU

13.  AKANBI RASHEED

14.  İLYAS KUBİLAY YAVUZ

15.  İSMET YUMAKOĞULLARI

16.  JOHANNA OMOLO

17.  KEREM CAN AKYÜZ

18.  KORCAN ÇELİKAY

19.  MAZLUM DEMİR

20.  MEHMET TAŞ

21.  MEHMET YILMAZ

22.  MICHAEL PEREIRA

23.  MOUHAMED DIOP

24.  MUSA NİZAM

25.  SAMED ALİ KAYA

26.  SEMİH KARADENİZ

27.  YİĞİTALİ BAYRAK

 

PROFESYONEL OLAN DİĞER FUTBOLCULAR

BERAT KARTAL

EREN TÜRKKAL

YİĞİT CANGURU

 

DEVRE ARASI TRANSFERLERİ

Mehmet Altıparmak - Teknik Direktör

Dimitris Kolovos – 10 numara

Berkay Dabanlı - Stoper

Rasheed Akanbi - Kanat

Kerem Can Akyüz – Sol bek

Mehmet Yılmaz – Sağ bek

Mazlum Demir - Stoper

Samed Ali Kaya - Santrfor

Babacar Gueye - Santrfor

 

 

# sağlık, Kocaelispor

09 Şub 2022 - 15:13 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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