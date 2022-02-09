Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz!

Kış transfer dönemi önceki akşam sona erdi. Kocaelispor bu süreçte Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte kadrosuna Kolovos, Berkay Dabanlı, Rasheed, Kerem Can, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Samed Ali Kaya ve son olarak Babacar Gueye’yi renklerine bağladı. Gueye ile birlikte aktif şekilde antrenmana katılan futbolcu sayısı 27’ye çıktı.
OLSUN ARTIK
Boluspor maçında iyi futbolunu skora yansıtamayan Kocaelispor’da düşme riski devam ederken, cumartesi günkü Balıkesirspor maçı ile birlikte galibiyet serisinin başlaması hedefleniyor. Kerem Can, Diogo, Mazlum ve Benhur’un cezaları sona erdi. Bu futbolcuların Balıkesirspor maçının kadrosunda yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor.
DINO ÜLKESİNDE NE YAPTI!
İyileşme süreci devam eden Dino, Musa Nizam ve Hasan Hatipoğlu’nun da bir an önce formalarına kavuşması bekleniyor. 2021 Kasım’da sakatlanan ve ülkesinde doğru düzgün çalışmayan Dino, Ankaragücü maçında panikten ötürü sahaya ikinci yarının başında atıldı ancak 2 patlama koşusu sonrası yine eski bölgesinden sakatlandı. Dino takımla birlikte çalışmalara başlasa da tam olarak hazır değil. Öte yandan yeni sağlık ekibinin sıkı ve disiplinli çalışmalarına futbolcuların da saygı göstermesi şart.
HASAN HATİPOĞLU ÖRNEĞİ
Sağlık ekibinin, iyileşme sürecindeki futbolcularla yaptığı dönüş çalışmalarında yeşil siyahlı futbolcuların başına buyruk hareket etmemesi ve sahaya en kısa sürede dönmesi gerekiyor. Antalya kampında iyice zayıflayan, günde çift antrenman yapan ve temposuna yavaş yavaş kavuşan Hasan Hatipoğlu’nun bu çalışkanlığı ise örnek olacak türden. Boluspor maçında oyundan çıkan Korcan’da her hangi bir sorun yok. Musa Nizam’ın ise bu haftada bekleyeceği, 19 Şubat’taki Tuzlaspor maçında sahadaki yerini alması bekleniyor.
KOCAELİSPOR’UN GÜNCEL KADROSU
1. ALPAY ÇELEBİ (Beşiktaş’tan kiralık)
2. ATİLA TURAN
3. BENHUR KESER
4. BABACAR GUEYE
5. BERKAY DABANLI
6. DENİZALP ÖZDEMİR
7. DINO NDLOVU
8. DIOGO ÖZÇAKMAK
9. DİMİTRİS KOLOVOS
10. DOĞUKAN KAYA
11. GEORGES MANDJECK
12. HASAN HATİPOĞLU
13. AKANBI RASHEED
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
15. İSMET YUMAKOĞULLARI
16. JOHANNA OMOLO
17. KEREM CAN AKYÜZ
18. KORCAN ÇELİKAY
19. MAZLUM DEMİR
20. MEHMET TAŞ
21. MEHMET YILMAZ
22. MICHAEL PEREIRA
23. MOUHAMED DIOP
24. MUSA NİZAM
25. SAMED ALİ KAYA
26. SEMİH KARADENİZ
27. YİĞİTALİ BAYRAK
PROFESYONEL OLAN DİĞER FUTBOLCULAR
BERAT KARTAL
EREN TÜRKKAL
YİĞİT CANGURU
DEVRE ARASI TRANSFERLERİ
Mehmet Altıparmak - Teknik Direktör
Dimitris Kolovos – 10 numara
Berkay Dabanlı - Stoper
Rasheed Akanbi - Kanat
Kerem Can Akyüz – Sol bek
Mehmet Yılmaz – Sağ bek
Mazlum Demir - Stoper
Samed Ali Kaya - Santrfor
Babacar Gueye - Santrfor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.