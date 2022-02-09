33 yaşındaki baba kansere yenildi

Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan Mikail Gazioğlu (33) tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Körfez Belediyesi eski ulaşım müdürlerinden Özcan Gazioğlu'nun oğlu olan Mikail Gazioğlu’nun cenazesi Çamlıtepe Şirin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.