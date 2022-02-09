09 Şub 2022 - 16:20- Spor G: 09 Şub 2022 - 16:21

Kocaelispor U-17’de işler yolunda

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaelispor U-17’de işler yolunda mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor U-17 takımı bu sezonki performansı ile parmak ısırtıyor. 11 maç sonunda topladığı 23 puanla Beşiktaş ile birlikte liderliği paylaşan yeşil siyahlılar hedefe emin adımlarla ilerlerken, Teknik Sorum Emre Denizli ve ekibi tedbiri elden bırakmıyor. 

Denizli’yi emanet

Kocaelispor alt yapı takımları bu sezon da alkışlanacak işler yapıyor. U-19 ve U-16 takımları Play-Off’u kovalarken, 17 takımı ise Beşiktaş ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Son derece yetenekli futbolculardan kurulu bir takım olan Kocaelispor U-17 takımını genç ve başarılı teknik adam Emre Denizli çalıştırırken, Sertaç Yaman ve Osman Kaba yardımcılığını, Kerem Nazlıgül de kaleci antrenörlüğünü yapıyor

Son maçını deplasmanda kazandı

Kocaelispor U-17 son maçında deplasmanda Tuzlaspor’u Bedirhan Yıldız’ın 2 ve Yusuf Mutlu’nun golleri ile 3-1 mağlup ederek puanını 23’e çıkardı. Grubun diğer maçlarında Eyüpspor ile Beşiktaş, İstanbulspor ile de Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile liderliği paylaşan takım üçüncü yarının ilk maçında cumartesi günü son sıradaki İstanbulspor’a konuk olacak.

Antrenmanlardaki çoşku yüksek

Yeşil siyahlılar bu maçın hazırlıklarını Vinsan Tesisleri’nde sürdürdü. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, istasyon ve kuvvet koşularının ardından mini turnuva yapıldı. 3 takım arasında dar alanda oynanan maçta gençlerin isteği ve coşkusu görülmeye değerdi. Teknik Direktör Emre Denizli açıklamasında “Takım olarak her şey yolunda. İbrahim Baki’nin hastası vardı, Yusuf Mutlu son maçta hafif bir sakatlık geçirdi, bu iki futbolcumuz dönecek. Yağız’ın ise bir süresi var.

Amacımız gelişmelerini sağlamak

Sertaç, Osman ve Kerem hocalarımızla birlikte amacımız futbolcularımızın eksiklerini, gelişmesi gereken yönlerini tespit edip üzerinde çalışmak. Kazanma alışkanlığını da bunun yanına eklemeye gayret ediyoruz. Grubumuzdaki maçlar da oldukça kaliteli geçiyor. Bu cumartesi İstanbul’a gidiyoruz. Her maçta olduğu gibi İstanbulspor maçında da hedefimiz tabii ki 3 puan olacak.

# Kocaelispor

09 Şub 2022 - 16:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.571.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ahmet Çalık FİFA 2021 turnuvası düzenlendi mask
Ahmet Çalık FİFA 2021 turnuvası düzenlendi
Yenidoğan Serdar potada da var mask
Yenidoğan Serdar potada da var
Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı" mask
Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı"
Kocaelispor U-17’de işler yolunda mask
Kocaelispor U-17’de işler yolunda
Sayın Vali’m berbat halim mask
Sayın Vali’m berbat halim
Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz! mask
Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL