Kocaelispor U-17’de işler yolunda

Kocaelispor U-17 takımı bu sezonki performansı ile parmak ısırtıyor. 11 maç sonunda topladığı 23 puanla Beşiktaş ile birlikte liderliği paylaşan yeşil siyahlılar hedefe emin adımlarla ilerlerken, Teknik Sorum Emre Denizli ve ekibi tedbiri elden bırakmıyor.

Denizli’yi emanet

Kocaelispor alt yapı takımları bu sezon da alkışlanacak işler yapıyor. U-19 ve U-16 takımları Play-Off’u kovalarken, 17 takımı ise Beşiktaş ile birlikte zirveyi paylaşıyor. Son derece yetenekli futbolculardan kurulu bir takım olan Kocaelispor U-17 takımını genç ve başarılı teknik adam Emre Denizli çalıştırırken, Sertaç Yaman ve Osman Kaba yardımcılığını, Kerem Nazlıgül de kaleci antrenörlüğünü yapıyor

Son maçını deplasmanda kazandı

Kocaelispor U-17 son maçında deplasmanda Tuzlaspor’u Bedirhan Yıldız’ın 2 ve Yusuf Mutlu’nun golleri ile 3-1 mağlup ederek puanını 23’e çıkardı. Grubun diğer maçlarında Eyüpspor ile Beşiktaş, İstanbulspor ile de Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile liderliği paylaşan takım üçüncü yarının ilk maçında cumartesi günü son sıradaki İstanbulspor’a konuk olacak.

Antrenmanlardaki çoşku yüksek

Yeşil siyahlılar bu maçın hazırlıklarını Vinsan Tesisleri’nde sürdürdü. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, istasyon ve kuvvet koşularının ardından mini turnuva yapıldı. 3 takım arasında dar alanda oynanan maçta gençlerin isteği ve coşkusu görülmeye değerdi. Teknik Direktör Emre Denizli açıklamasında “Takım olarak her şey yolunda. İbrahim Baki’nin hastası vardı, Yusuf Mutlu son maçta hafif bir sakatlık geçirdi, bu iki futbolcumuz dönecek. Yağız’ın ise bir süresi var.

Amacımız gelişmelerini sağlamak

Sertaç, Osman ve Kerem hocalarımızla birlikte amacımız futbolcularımızın eksiklerini, gelişmesi gereken yönlerini tespit edip üzerinde çalışmak. Kazanma alışkanlığını da bunun yanına eklemeye gayret ediyoruz. Grubumuzdaki maçlar da oldukça kaliteli geçiyor. Bu cumartesi İstanbul’a gidiyoruz. Her maçta olduğu gibi İstanbulspor maçında da hedefimiz tabii ki 3 puan olacak.