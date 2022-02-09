09 Şub 2022 - 16:22- Spor G: 09 Şub 2022 - 16:23

Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı"
Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı" mask

Türkiye Atletizm Federasyonu U18 60 Metre Erkekler Kısa Mesafe dalında Türkiye ikinciliği bulunan 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan Akınoğlu, "Spora 6. sınıftayken beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım. Bir yarışa katıldım, sonuncu oldum. Babam da ‘Sen yaparsın, Türkiye birincisi olacaksın’ gibi motivasyonlarda bulundu. Ben de ‘Baba, öyle motivasyon verilmez’ dedim. Ama şimdi baktığımda 10. sınıfa geldim ve Türkiye birinciliklerim bulunuyor. Bu spor, disiplin ve azim isteyen, zor bir spor. Bu spora başlayalı 5 yıl oldu ama 1 dakikalığına kürsüye çıkmak 5 yıllık yorgunluğumu aldı. Memnunum ve çok mutluyum. Ülkemi Balkanlarda temsil etmek istiyorum. Aktif olarak 1.5 yıldır Fenerbahçe kulübündeyim. Koşarken Fenerbahçe’nin antrenörü beni görmüş ve beni kulübe almak istedi. Yazın 100 metre yarışlarında büyük ihtimalle ben koşacağım. Müdürüm Musa Kurt'a, Müdür Yardımcısı Mahmut Kılıç'a ve hocalarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni hep desteklediler ve desteklemeye de devam ediyorlar" diye konuştu.

09 Şub 2022 - 16:22 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.571.622 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ahmet Çalık FİFA 2021 turnuvası düzenlendi mask
Ahmet Çalık FİFA 2021 turnuvası düzenlendi
Yenidoğan Serdar potada da var mask
Yenidoğan Serdar potada da var
Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı" mask
Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı"
Kocaelispor U-17’de işler yolunda mask
Kocaelispor U-17’de işler yolunda
Sayın Vali’m berbat halim mask
Sayın Vali’m berbat halim
Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz! mask
Tam takım olduğumuzda bizi kimse tutamaz!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL