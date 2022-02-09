Emirhan Akınoğlu: "1 dakikalık kürsü 5 yıllık yorgunluğumu aldı"

Türkiye Atletizm Federasyonu U18 60 Metre Erkekler Kısa Mesafe dalında Türkiye ikinciliği bulunan 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan Akınoğlu, "Spora 6. sınıftayken beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım. Bir yarışa katıldım, sonuncu oldum. Babam da ‘Sen yaparsın, Türkiye birincisi olacaksın’ gibi motivasyonlarda bulundu. Ben de ‘Baba, öyle motivasyon verilmez’ dedim. Ama şimdi baktığımda 10. sınıfa geldim ve Türkiye birinciliklerim bulunuyor. Bu spor, disiplin ve azim isteyen, zor bir spor. Bu spora başlayalı 5 yıl oldu ama 1 dakikalığına kürsüye çıkmak 5 yıllık yorgunluğumu aldı. Memnunum ve çok mutluyum. Ülkemi Balkanlarda temsil etmek istiyorum. Aktif olarak 1.5 yıldır Fenerbahçe kulübündeyim. Koşarken Fenerbahçe’nin antrenörü beni görmüş ve beni kulübe almak istedi. Yazın 100 metre yarışlarında büyük ihtimalle ben koşacağım. Müdürüm Musa Kurt'a, Müdür Yardımcısı Mahmut Kılıç'a ve hocalarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni hep desteklediler ve desteklemeye de devam ediyorlar" diye konuştu.