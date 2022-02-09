Ahmet Çalık FİFA 2021 turnuvası düzenlendi

Darıca Belediyesi, ödüllü FİFA 2021 turnuvası düzenliyor. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenecek olan turnuvaya Darıca’da ikamet eden 16-25 yaş arasındaki tüm gençler katılabilecek. Turnuva 19 Şubat Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olacak FİFA 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilecek.