Ahmet Çalık FİFA 2021 turnuvası düzenlendi

Darıca Belediyesi, ödüllü FİFA 2021 turnuvası düzenliyor. Kısa bir süre önce hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlenecek olan turnuvaya Darıca’da ikamet eden 16-25 yaş arasındaki tüm gençler katılabilecek. Turnuva 19 Şubat Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında gerçekleşecek. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olacak FİFA 2021 turnuvasında birinciye şarj istasyonu ve eşofman takımı, ikinciye PES 5 kolu ve spor ayakkabı, üçüncüye ise akıllı saat ve forma hediye edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.