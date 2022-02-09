Yenidoğan Serdar potada da var

Kentimizin en eski kulüplerinden olman ve neredeyse 40 yıldır potalarda da varlık gösteren Yenidoğan Serdar, üretimini sürdürüyor. Aziz Temel, Haluk Özçakmak, Ferdi gibi basketbol duayenlerinin zamanında forma giydiği takım, rahmetli Cengiz Ünal’ın Yenidoğan Serdar adıyla yeniden yapılandırdığı kulüp, basketbolda varlığını sürdürüyor. Şimdi başkan Abdülkadir Bayraktutar, devraldığı bayrağı yeniden göndere çekiyor. Yenidoğan Serdar basketbol branşı , 50.Yıl Spor Salonu’nda haftanın üç günü antrenman yapıyor. Bayraktutar “Gençlik gelişim spor kulübü olarak semtimizin ve şehrimizin çocuklarına spor yaptırmaktayız. Basketbol sporu yapmak isteyenleri kulübümüze davet ediyoruz” dedi.