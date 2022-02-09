09 Şub 2022 - 16:24- Siyaset G: 09 Şub 2022 - 16:27

CHP Kartepe; SKM’yi kurdu, başkanlığa da Çakır’ı getirdi

CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi, seçim sürecine henüz girilmezken SKM’yi kurarak bir ilke imza attı. SKM’nin başına da Cihan Çakır’ı getirdi
CHP Kartepe; SKM’yi kurdu, başkanlığa da Çakır’ı getirdi mask

Seçim öncesindeki örgütlenme çalışmalarını sürdüren CHP Kartepe İlçe Başkanlığı siyasette alışık olunmayan bir ilke imza attı. Mahalle Meclislerinin oluşturulmasına devam eden İlçe Örgütü önceki akşam ilçe binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısında da Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) kurarak, başkanlık görevini de önceki dönem gençlik kolları başkanlarından Cihan Çakır’a verdi.

“SEÇİM YOK HAYIRDIR, BU NEYİN SKM’Sİ?”

Başkan Merttürk, “Seçim yok hayırdır bu neyin SKM’si diyebilirler belki ancak biz seçimlere 6 ay kala seçim startı veren bir ilçe olmayacağımızı söyledik. Alışık olunan o rutinden çıkıyoruz. Çünkü farkındayız ki, Türkiye için kader meselesi dediğimiz bir seçim süreci bizi bekliyor. Bize düşen yol arkadaşlarımızın fikirlerinden ve tecrübelerinden de faydalanarak güçlü bir örgütlenme yapısını oluşturmak ve seçim bugünmüşçesine hazır olmak ise biz de CHP Kartepe olarak bunu yapıyoruz” dedi.

“GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPACAĞINA İNANIYORUM”

Merttürk, “Geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantıda SKM’mizi kurma kararımızı oy birliği ile almıştık. Toplantıda oy birliği ile aldığımız kararda isminde uzlaştığımızı Cihan Çakır kardeşimizi arayıp SKM Başkanı olarak bize destek vermesini talep ettik. Cihan’ımızın emeği, gençliği, Kartepe’de sevilen bir isim olması bizleri daha da motive edecektir. Bu görevi layıkıyla yapacağına yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.

# chp, Kartepe

09 Şub 2022 - 16:24 - Siyaset

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