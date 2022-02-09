Erzurumlular’da Gözütok güven tazeledi

Derince İbni Sina Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Erzurumlular Derneği’nde hafta sonu genel kurul heyecanı yaşandı. İlçenin en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin dernek binasında gerçekleşen kongreye Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP Derince İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, STK başkan ve yöneticileri ile dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını Süleyman Toktaş üstlenirken katiplikleri de Abdullah Yıldırım ve İbrahim Yeşilyurt yaptı.

“DERİNCE, STK KONUSUNDA ÇOK ZENGİN”

Kongrede konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak Derince’nin bu anlamda çok önemli bir zenginliğe sahip olduğunu belirtti. Yapılan genel kurul neticesinde mevcut başkan Avni Gözütok, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

YENİ YÖNETİM KURULU

Avni GÖZÜTOK (Başkan)

Doğan ŞİMŞEK

İbrahim YEŞİLYURT

Emre KAYA

Cengiz ÇALIŞKAN

Osman Nuri KOÇAK

Erdal KÖKÇAM

Muhsin KAYA

Bayram YILDIRIM

Necmettin UÇAR

Yavuz Selim AYDIN.