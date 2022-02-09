Erzurumlular’da Gözütok güven tazeledi

Derince İbni Sina Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Erzurumlular Derneği’nde hafta sonu genel kurul heyecanı yaşandı. İlçenin en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin dernek binasında gerçekleşen kongreye Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP Derince İlçe Başkan Vekili Recep Çiçek, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, STK başkan ve yöneticileri ile dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını Süleyman Toktaş üstlenirken katiplikleri de Abdullah Yıldırım ve İbrahim Yeşilyurt yaptı.
“DERİNCE, STK KONUSUNDA ÇOK ZENGİN”
Kongrede konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak Derince’nin bu anlamda çok önemli bir zenginliğe sahip olduğunu belirtti. Yapılan genel kurul neticesinde mevcut başkan Avni Gözütok, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
YENİ YÖNETİM KURULU
Avni GÖZÜTOK (Başkan)
Doğan ŞİMŞEK
İbrahim YEŞİLYURT
Emre KAYA
Cengiz ÇALIŞKAN
Osman Nuri KOÇAK
Erdal KÖKÇAM
Muhsin KAYA
Bayram YILDIRIM
Necmettin UÇAR
Yavuz Selim AYDIN.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.