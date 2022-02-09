Kocaeli barosuna 12 taze kan

Kocaeli Barosu yemin ve ruhsat töreni bugün Baro Binasında bulunan Avukat Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda yapıldı. Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker, baro yönetimi ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar ile ruhsat alacak avukatların ailelerinin katıldığı törende Av. Eda İlter, Av. Şerif Fidan, Av. Muhammed Emin Seymen, Av. Sezgin Altıntaş, Av. Neslihan Acar, Av. Talha Çevlik, Av. Furkan Korkmaz, Av. Mehmet Onur Alan, Av. Birgül Misir, Av. Abdulkadir Akgün, Av. İbrahim Gülen ve Av. Buket Akış ruhsatlarını Baro Başkan Yardımcısı Toker’den ve yanlarında staj yaptıkları avukatlardan aldı. 12 avukatın daha baroya kayıt olmasıyla Kocaeli Barosu’nun üye sayısı 2 bin 385 oldu.

SEZGİN ALTINTAŞ: Yeni avukat Sezgin Altıntaş’ın belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini yanında staj yaptığı avukat Fatih Dişçi giydirdi.

FURKAN KORMAZ: Yeni avukat Furkan Kormaz’ın belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise yanında staj yaptığı Avukat Doğan Bekiroğlu giydirdi.

MUHAMMED EMİN SEYMEN: Yeni Avukat Muhammed Emin Seymen’e belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise baro yöneticisi giydirdi

NESLİHAN ACAR: Yeni Avukat Neslihan Acar’a belgesini baro başkan yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini yanında staj yaptığı avukat Mehmet Dobur giydirdi

ŞERİF FİDAN: Yeni Avukat Neslihan Acar’a belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise baro yöneticisi giydirdi

TALHA ÇEVLİK: Yeni avukat Talha Çevik’e belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise yanında staj yaptığı avukat Alev Diler giydirdi

BUKET AKIŞ: Yeni avukat Buket Akış’a belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise baro yöneticisi giydirdi.

BİRGÜL MİSİR: Yeni avukat Birgül Misir’e belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise yanında staj yaptığı avukat Gökhan Dirican giydirdi.

MEHMET ONUR ALAN: Yeni Avukat Mehmet Onur Alan’a belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise yanında staj yaptığı avukat Hakan Lamber giydirdi.

İBRAHİM GÜLEN: Yeni avukat İbrahim Gülen’e belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesin ise yanında staj yaptığı avukat Alper Ayyıldız giydirdi

ABDÜLKADİR AKGÜN: Yeni Avukat Abdülkadir Akgün’e belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise baro yöneticisi giydirdi

EDA İLTER: Yeni Avukat Eda İlter’e belgesini Baro Başkan Yardımcısı Muhsin Emrah Toker verirken cübbesini ise yanında staj yaptığı Avukat Mehmet Nazım Gençtürk giydirdi