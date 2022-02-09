Kamil Şirin yaşamını yitirdi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Çelik Sokak üzerinde ikamet eden, Şirin Sürücü, Radyo ve Yurtlarının sahibi, Faruk, Fatih ve Tarık Şirin kardeşlerin babaları emekli öğretmen Kamil Şirin(70) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Şirin'in cenazesi ikindi namazında Sakarya Memnuniye Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verilecek.