749 TL’den başlayan bakım fırsatları; Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’te

Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service, markası ne olursa olsun üreticinin önerilerini göz önünde bulundurarak aracın bakım ve onarımını profesyonel ekipler tarafından yapan, güvenilir araç servisi olarak Kocaelilere hizmet veriyor. Kocaeli Kaya Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service, 2019 yılından bu yana tüm binek ve hafif ticari araçlar için; servis, kontrol, bakım onarım hizmeti sunarak araç sahiplerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service, aracınızın özel bakım işlemlerini doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmasına özen gösteriyor.

GENİŞ HİZMET AĞI

Uluslararası bir marka olan Eurorepar Car Service, araç bakım ve onarımının her alanını kapsıyor; Yağ değişimi, bakım, onarım, lastik, fren, klima, akü, görüş elemanları, egzoz, triger kayışı, süspansiyon, muayene öncesi kontrol, mekanik arıza teşhisi, fiks menüler gibi hizmetler vererek aracınızı koruma altına alıyor. Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service, tüm marka ve modelde aracınızın bakımını parça ve işçilik garantisiyle uzman ellere teslim edebileceğiniz bir adres.

ORİJİNAL YEDEK PARÇA

Kocaeli Kaya Eurorepar Servis Müdürü Sinan Ören Eurorepar orijinal parçalarla bakım yaptıklarını söyleyerek tüm markların yedek parçaları ellerinde mevcut olduğunu aktardı. Sundukları servis hizmetleri hakkında açıklayıcı bilgiler veren Servis Müdürü Sinan Ören, “Yedek parçaya ulaşamadığımızda gün içinde genel merkezden iki defa kargo yapılır, bu bizlere zaman kazandırırken bir yandan da müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutuyor” dedi.

20 NOKTADA ÜCRETSİZ CHECKUP

Eurorepar’ın Bakım/Onarım malzemeleriyle Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service işçiliğinin 2 yıl garantili olduğunu söyleyen Ören, “Eurorepar’ın kendi onarım malzemeleri 2 yıl garantili olurken Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’mizde de ayrıca 2 yıl işçilik garantisi sunuyoruz. Bunların dışında her marka araca 20 noktada ücretsiz checkup hizmetimizi de sunuyoruz. Aracını yıllık muayeneye götürecek müşterilerin muayene tekrarı yaşamaması için öncesinde aracın analizini yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

ARACINIZI KORUMAYA ALIN

Tüm marka araçlara yedek parça ve servis hizmeti veren Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’te detaylı temizlik, kasko hizmetleri de veriliyor. Servis Müdürü Ören, “Servis hizmeti verirken arabalarda gördüğümüz bazı eksiklikler olabiliyor örneğin değişmesi gereken parçalar gibi bunları da hızlı bir şekilde onarıyoruz. Her bakımda motor yağını ve gerekli filtreleri değiştiririz, varsa bunun dışında yapılmasını önerdiğimiz işlemleri paylaşırız. Ayrıca kasko ve sigorta hizmetini isteyen müşterilerimizi sigorta departmanımıza yönlendiriyoruz. Böylece müşterinin sorun yaşamadan tek noktadan hizmet almasını sağlıyoruz” dedi.

749’TL’DEN BAŞLAYAN ARAÇ BAKIMI

Son olarak araç sahiplerini sevindirecek avantajlı kampanyaların olduğunu söyleyen Sinan Ören, “Motor yağı, yağ filtresi, polen filtresi, işçilik dahil 749 TL’den başlayan fiyatlarla bakım fırsatımız var. Müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlayıp araçlarının tüm kontrollerini, ihtiyaçlarını zamanında tamamlıyoruz. Bu fiyatlardan faydalanmak için müşterilerimizin tek yapması gereken 0262 33 1 333 veya online servis randevusu üzerinden/ https://randevu.euroreparcarservicetr.com/booking?xcode=XA03YEQ randevularını alabilirler. Bizde onları ağırlamaktan memnuniyet duyarız” diyerek herkesi Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’e davet etti.

İLETİŞİM

Adres: Körfez Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi, No: 24 İzmit/Kocaeli

Tel: 0262 33 1 333 Dahili 2 / 0262 333 52 92 Dahili:5

Instagram: @araba41

https://randevu.euroreparcarservice-tr.com/booking?xcode=XA03YEQ