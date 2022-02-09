Kocaelispor’da antrenman öncesi adak adandı

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında evinde Boluspor’a mağlup olan Kocaelispor, küme düşme potasına iyice yaklaştı. Ligde 7 maçtır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar bugünkü antrenman öncesinde adak adadı. Koçun etrafında tüm takım toplanırken, sakatlık olmaması ve takımın yükselişe geçmesi dileklerinde bulunuldu. Öte yandan ligde bir an önce çıkış arayan yeşil-siyahlı ekip, Balıkesirspor deplasmanı için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.