Türkiye’de Omicron etkisi devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Şubat verilerine göre, 452 bin 363 test yapıldı.

Son 24 saatte, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Bugün 88 bin 647 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı” dedi.