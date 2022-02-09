09 Şub 2022 - 22:29- Asayiş G: 09 Şub 2022 - 22:31

Alevilere küfür eden kişi tutuklandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alevileri hedef alan ve ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Tilki tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Alevilere küfür eden kişi tutuklandı mask

Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler ederek, Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini isteyen Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti. Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi. Yakup Tilki’nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları Yakup Tilki Tutuklansın etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu. Sosyal medyada ülke gündemine oturan Yakup Tilki’nin Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenildi. CHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Erkan Uygun, şahsın Körfez’de ikamet ettiğini ifade ederek savcıları göreve çağırdı. Başlatılan soruşturma kapsamında Yakup Tilki polis ekiplerince Körfez’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Tilki tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Yakup Tilki’nin gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından herkesten özür dilediği ve alkollü olduğu için bu ifadeleri kullandığını paylaştı.

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09 Şub 2022 - 22:29 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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