Durdurulan araçtan uyuşturucu maddeler çıktı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen kişiler takibe aldı. Yapılan takip sonucu İzmit Akpınar Mahallesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aralamada 320 gram metamfetamin, 32 gram sıvı metamfetamin, 3 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.