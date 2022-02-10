10 Şub 2022 - 10:04- Gündem G: 10 Şub 2022 - 10:05

Bilgievleri çocuklarının artık yeni bir dergisi var: Kocaeller

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri tarafından yayın dünyasıyla buluşturulan ‘Kocaeller’ isimli derginin tanıtımı yapılacak

Bilgievleri çocuklarının artık yeni bir dergisi var: Kocaeller mask

Milli ve manevi değerlerine bağlı; kültürel, sosyal, bilişsel alanda gelişmiş ve yeteneklerinin farkında olan ahlak sahibi, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Bilgievleri ile hizmet veriyor. Bilgievleri sayesinde sosyal ve kültürel aktivitelerle sosyalleşip ufku açılan Bilgievleri üyesi çocuklar, eğitmenleri nezaretinde bir de ‘Kocaeller’ adlı çocuk dergisi hazırladı.

KİŞİSEL GELİŞİM İMKÂNI SUNULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bilgievleri’nde; Kocaelili ilköğretim öğrencilerine ev ve okuldan sonra üçüncü bir eğitim noktası olarak 17 merkezde rahat ders çalışma ve kişisel gelişim imkânı sunuluyor. Bilgievleri Yazarlık Atölyesi öğrencileri tarafından bir bölümü hazırlanan, ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik “Kocaeller Dergisi”, 12 Şubat 2022 saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek tanıtım programıyla çocuklarla buluşacak.

ÇOCUKLARDA OKUMA ALIŞKANLIĞI

Hafızanızda bir çocuk dergisi varsa şanslı olunduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, nitelikli dergi kültürü ile büyüyen çocukların yetişkinliğinde doğru eserlere ve doğru isimlere ulaşacağını belirtti. “Ağaç Yaşken Gelişir” ilkesi ve çocuğa görelilik yaklaşımı ile hazırlanan Kocaeller Dergisi’nin çocuklarda; okuma alışkanlığı, hayal gücü, yaratıcılık, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçladığının altını çizdi.

KOCAELLER’ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Kocaeli genelindeki ilköğretim çağındaki öğrencilere hitap edecek Kocaeller Dergisi 36 sayfadan oluşuyor. İçerik olarak çocukların eğitimlerine ve yaş seviyelerine uygun olarak, Kocaeli genelindeki Bilgievleri öğrencilerinin katılımı sağlandı. Çocukların kendi eserlerinin yer aldığı dergide özgüvenlerinin yazılı ve görsel ifadelerine de yer verildi. Tüm il genelinde Bilgievlerimizden ücretsiz temin edilebilecek olan dergi ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. 7-13 yaş aralığındaki çocuklara ve içindeki çocuğu yaşatan herkese yönelik içeriklere sahip olacak dergi, iki ayda bir yayınlanacak.

KONULAR AYRINTILARIYLA İŞLENDİ

Kocaeller Dergisi’nin ilk sayısında Zizi Ve Mitimit, Yolumuzu Aydınlatanlar Gazi Akça Koca (Akça Koca Alp), Masal Makinesi, Meraklının Bilgi Küpü, Kocaeller Bilim Ajansı, Doğa Sana Gelsin, Unutulan Mesleklerin Oldukça Tuhaf Hikâyeleri, Can Sıkıntısına İyi Gelecek Şeyler, Rüzgârla Dost Oldum, Sorularla Bilgievleri, Buğday Olsaydım, Yazarlık Atölyesi gibi konuların ayrıntılarıyla işlendiği ve çocukların neşeli dakikalar yaşayacakları sayfalardan oluşuyor.

# çocuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim

10 Şub 2022 - 10:04 - Gündem

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