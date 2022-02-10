10 Şub 2022 - 10:10- Gündem G: 10 Şub 2022 - 10:11

Yeni Yürüyüş Yolu’nda hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Yeni Yürüyüş Yolu’nun her köşesinde hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor

Yeni Yürüyüş Yolu’nda hummalı çalışma mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yürüyüş Yolu’nu farklı çiçek ve bitkilerle süsleyerek vatandaşlara yürürken keyif alacakları bir yaşam alanı oluşturuyor. Şehrin genelinde hem yeşil alan miktarını artıran hem de çevre düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla şehre renk katmaya devam ediyor. İzmit Yeni Yürüyüş Yolu’nu yaptığı çalışmalarla nezih bir alana dönüştürmeyi hedefleyen ekipler şehrin güzelliğine güzellik katıyor.

KEKİK, YEŞİL ÇITIR TAFLAN, ALEV ÇALISI

Park Bahçeler Daire Başkanlığı bitkisel peyzaj ekipleri Yeni Cuma Camii mevkiinde bitki dikimi çalışmalarına devam ediyor. Ekipler şu ana kadar Yeni Yürüyüş Yolu’ndaki peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında 3 bin 500 adet kekik, 2 bin 300 yeşil çıtır taflan, 530 adet ise alev çalısı dikti. 150 metreküp karışım toprak kullanılan çalışmalarda loropetalum, carex elata, tenax ve cennet bambusu bitkileriyle de birlikte toplam 8 bin 870 bitki dikimi yapıldı.

SON RÖTUŞLAR ATILIYOR

İzmit’in merkezinde ticaretin ve günlük yaşamın odak noktası olacak Yeni Yürüyüş Yolu’nda tadilat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Daire Başkanlığı A Takımından oluşan 90 kişilik ekiple çalışmalar devam ediyor. 4 farklı daire başkanlığı ekipleri 3 farklı bölgede taş kaplama imalatları çalışmalarını sürdürürken, ahşap oturma elemanlarının ve metal kapakların da son rötuşları atılıyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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10 Şub 2022 - 10:10 - Gündem

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