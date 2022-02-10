KOÜ tarafından hazırlanan “Endüstriyel Robot Programcısı Ulusal Meslek Standardı” yürürlüğe girdi  

Meslek standartları; Ülkemizde ihtiyaç duyulan işgücünün, niteliğinin belirlenmesi ve yeterliklerinin ölçülmesine esas teşkil etmektedir ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sektörde öncü kurum/kuruluşlar bir araya getirilerek oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz, MYK nezdinde Ulusal Meslek Standardını (UMS) hazırlama gayreti ve başarısını gösterebilen beş üniversiteden birisi oldu.
Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu’nda 2020 yılında tamamlanan ve MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen “İmalat Sanayisi Mesleki Eğitimine Robotik Üretim Teknolojilerinin Entegrasyonu-TR/42/18/MESLEK/ 0037" projesi kapsamında; müfredat güncellemelerinin yanında, bu mesleğe yönelik işgücünü tarif eden meslek standartlarının belirlenmesi de amaçlandı.
Proje sürecinde, sektör temsilcileri ile iki aşamalı çalıştaylar gerçekleştirildi. İlk olarak ROTE'19 çalıştayında boya, kaynak, montaj vb. endüstriyel uygulamalarda görev alan/alacak olan endüstriyel robot programcıları, operatörleri ve bakımcılarından oluşan işgücü için mesleki yetkinlik ve beceriler tespit edildi, ikinci aşamada ROTE-US’19 çalıştayında ise MYK gözetim ve denetiminde meslek standardına ait içerikler düzenlenerek taslak başvuru dosyası oluşturuldu.
Başvuru inceleme ve değerlendirme mülakatları neticesinde MYK tarafından onaylanan Endüstriyel Robot Programcısı (Seviye-5) Ulusal Meslek Standardı 24.01.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe alındı ve MYK web sayfasında ilan edildi. Yine bu çalışmalar kapsamında, Standartların ölçülmesinde kullanılan başarım ölçütlerinin tanımlandığı, Endüstriyel Robot Programcısı (Seviye-5) ve Endüstriyel Robot Bakımcısı (seviye-5) Ulusal Yeterlilikleri (UY) de MYK portal üzerinden yayımlanarak ayrıca yürürlüğe girdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.